🔥 #Soldes : iPhone X, iPhone 8/8 Plus, iPhone SE, GoPRo, Drone, TV

C’est enfin le coup d’envoi des Soldes 2018 ! Une belle occasion pour profiter des nombreuses promotions sur une multitude de produits. Voici notre sélection où vous trouverez des iPhone, GoPRo, Drone, TV et plus encore.

iPhone 7

› iPhone 7 (neuf) 256 Go Or : 599 € au lieu de 989 €

iPhone SE

› iPhone SE (reconditionné) 16Go Argent : 249,90 € au lieu de 299,90 €

› iPhone SE (reconditionné) 16Go Gris sidéral : 249,90 € au lieu de 299,90 €

› iPhone SE (reconditionné) 16Go Or : 249,90 € au lieu de 299,90 €

› iPhone SE (reconditionné) 16Go Or rose : 249,90 € au lieu de 299,90 €

iPhone 8

› iPhone 8 débloqué – 64 Go – Gris sidéral : 716 € au lieu de 809 €

› iPhone 8 débloqué – 64 Go – Argent : 707 € au lieu de 809 €

› iPhone 8 débloqué – 64 Go – Or : 709 € au lieu de 809 €

› iPhone 8 débloqué – 256 Go – Or : 820 € au lieu de 979 €

iPhone 8 Plus

› iPhone 8 Plus débloqué – 64 Go – Gris sidéral : 829,89 € au lieu de 919 €

› iPhone 8 Plus débloqué – 64 Go – Argent : 829,99 € au lieu de 919 €

› iPhone 8 Plus débloqué – 64 Go – Or : 837,21 € au lieu de 919 €

iPhone X

› iPhone X débloqué – 256 Go – Gris sidéral : 1 254 € au lieu de 1 329 €

› iPhone X débloqué – 256 Go – Argent : 1 251 € au lieu de 1 329 €

iPad

› iPad Pro 12,9” Wifi 32Go : 764,15 € au lieu de 899 €

› iPad Pro 9,7” Wifi 32Go : 585,65 € au lieu de 689 €

Apple Watch

› Apple Watch Series 1 38mm Gris sidéral : 228 € au lieu de 350,35 €

› Apple Watch Series 1 42mm Gris sidéral : 258 € au lieu de 401,53 €

GoPro / Drone

› Drone R’Bird DMS240 Black Master : 49,99 € au lieu de 149,99 €

› Drone Takara Whitebird DMS235 + Mini Drone de test : 49,99 € au lieu de 99,99 €

› GoPro HERO+ avec écran LCD : 199,99 € au lieu de 329,99 €

› Pack GoPro Hero + LCD + Drone R’Bird Black Master DM240 : 249,99 € au lieu de 479,99 €

› Drone Parrot Disco + Skycontroller 2 + Cockpit Glasses : 399,99 € au lieu de 499,99 €

TV / Son

› SONY KD49XE9005 4K UHD (123cm) : 999 € au lieu de 1590 €

› LG 55C7V OLED 4K (139cm) : 1 990 € au lieu de 2 290 €

› SAMSUNG UE55MU6292 TV LED incurvée UHD 138 cm (55”) – Smart TV – 3 x HDMI : 699,99 € au lieu de 1 128,26 €

› SAMSUNG UE43M5515A TV LED FULL HD 108 cm (43″) – Smart TV – 3 x HDMI : 389,99 € au lieu de 489,99 €

› Casque Beats Solo2 Wireless : 181,99 € au lieu de 259,99 €

› Enceinte Beats Pill+ : 189 € au lieu de 221,92 €

High Tech

› Station météo Elgato EVE Weather (compatible HomeKit) : 15 € au lieu de 49,94 €

› Détecteur d’ouverture Elgato EVE Door & Window (compatible HomeKit) : 15 € au lieu de 39,94 €

› Capteur Elgato EVE Room (compatible HomeKit) : 49 € au lieu de 79,94 €

› Smart Battery Case pour iPhone 7 : 95,20 € au lieu de 119 €

› Télécommande Siri Remote pour Apple TV 4/4k : 75,60 € au lieu de 84 €

D’autres promotions vont être ajoutées au fil de la journée – revenez régulièrement pour les découvrir !