Bêta 4 disponible pour iOS 11.2.5, watchOS 4.2.2, tvOS 11.2.5 et macOS 10.13.3

Apple propose ce soir la quatrième bêta d’iOS 11.2.5, watchOS 4.2.2, tvOS 11.2.5 et macOS 10.13.3 pour les développeurs. Pour l’heure, on ne sait pas ces versions embarquent en plus des corrections de bugs et améliorations habituelles.

Pour installer cette bêta 4, rendez-vous sur le Dev Center ou directement depuis votre appareil pour une mise à niveau en OTA si vous avez déjà installé la précédente bêta.

Voici les builds :

iOS 11.2.5 bêta 4 : 17D34a

watchOS 4.2.2 bêta 4 : 15S5540a

tvOS 11.2.5 bêta 4 : 15K5544b

macOS 10.13.3 bêta 4 : 15D5054a

Si vous remarquez des nouveautés importantes, faites-le nous savoir dans les commentaires.