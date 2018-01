Le clonage de l’iPhone X continue avec l’Oukitel U18

Décidément, l’iPhone X fait objet de toutes les convoitises. Après le LEAGOO S9 et le Boway The Notch, c’est au tour du chinois Oukitel de s’en inspirer fortement pour son Oukitel U18.

Le nouvel Oukitel U18 rappelle en effet l’iPhone X surtout la façade où l’écran est dispose également d’une encoche bien que celle-ci soit plus franche. Autre différence, la bande noire en bas de l’écran qui ne semble d’ailleurs pas avoir de fonction à première vue.

En terme de caractéristiques, cet Oukitel U18 embarque un écran de 5,85 pouces de 1 512 x 720 pixels, là où l’iPhone X droit à une dalle OLED de 2 436 x 1 125 pixels. On y trouve également 4 Go de RAM et 64 Go d’espace de stockage, un capteur d’empreintes digitales au dos sous le double capteur photo, et le tout tourne sous Android.

La ressemblance avec l’iPhone X s’arrête à la face avant puisque l’arrière est bien différent. On retiendra surtout cet écran à encoche, très critiqué lors de l’annonce de l’iPhone X, mais qui finalement semble avoir séduit d’autres fabricants au point de copier Apple.

Pour ce qui est du prix, Oukitel n’a encore communiqué aucun tarif, pas même la date de sa disponibilité. En revanche, il prévoit de lancer la production avant la fin du mois. Dans tous les cas, on sait que ce genre de smartphone coûte bien moins cher qu’un iPhone, comptez entre 200€ et 300 €.