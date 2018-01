Nintendo dévoile ses premiers étuis officiels pour iPhone

Après avoir publié des jeux importants sur l’App Store, Nintendo se rapproche de plus en plus du monde mobile en présentant officiellement ses premiers étuis pour iPhone.

Les trois premiers sont dédiés aux jeux The Legend of Zelda Breath of the Wild, Splatoon 2 et Animal Crossing (le seul jeu qui a aussi une version iPhone). Nintendo propose différents types d’étuis, tous dans un style qui leur est propre.

Pour le moment, les étuis Nintendo ne sont vendus qu’au Japon mais devraient bientôt arriver en Europe. En terme de prix, cela varie de 30 à 40 dollars.