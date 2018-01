HomePod : une possible disponibilité dans 4 à 6 semaines aux États-Unis

Selon GBH Insights, Apple lancera son enceinte connectée intelligente, le HomePod, aux États-Unis dans 4 à 6 semaines.

Initialement prévu pour fin 2017, Apple a dû retardé le lancement du HomePod à 2018, de sorte à optimiser et améliorer certaines fonctionnalités avant sa sortie. Ce haut-parleur intelligent permet aux utilisateurs de gérer différentes fonctions, y compris HomeKit, via Siri et les commandes vocales. Le HomePod intègre également un processeur et une série de capteurs capables de détecter l’environnement et d’égaliser le son de manière idéale.

Selon de nouvelles rumeurs, le HomePod sera donc disponible aux États-Unis sous 4 à 6 semaines au prix de 349 $. Entre-temps, deux nouvelles enquêtes menées aux États-Unis indiquent que 38% des utilisateurs sont intéressés par l’achat d’un haut-parleur intelligent d’ici la fin de l’année.