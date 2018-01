Voici un magnifique concept de l’iPhone XI présenté en vidéo

En attendant le futur iPhone OLED, le designer Ran Avni a réalisé un nouveau concept de l’hypothétique iPhone XI. Ran a gardé les bases de l’iPhone X de 2017, en lui ajoutant quelques fonctionnalités intéressantes…plus ou moins réalisables techniquement.

Cet iPhone XI embarque un verre plus résistant, un écran OLED de 5,8 pouces mais aussi un capteur holographique pour l’identification de visage, un clavier projeté par un micro-projecteur intégré. Il est également accompagné d’un appareils photo grand angle et de deux téléobjectifs de 12 mégapixels.

 

Certaines caractéristiques vues dans cette vidéo sont peu probables d’arriver un jour sur l’iPhone, d’autant plus en ce qui concerne le capteur holographique et le clavier projeté.

En revanche, Ran Avni a imaginé l’arrivée de nouveaux coloris dont une version bleue, et plusieurs déclinaisons blanches où le logo passe de l’argent, au rose ou encore à l’or.

Rappelons que d’après une récente rumeur beaucoup plus plausible qu’Apple pourrait sortir un iPhone X Plus doté d’un écran OLED de 6,5 pouces. La dalle pourrait d’ailleurs fabriquée par LG Display, tandis que Samsung ne produirait que les écrans OLED du modèle de 5,8 pouces. Nous verrons dans les prochains mois les fuites de composants qui nous permettront d’en apprendre bien plus sur le sujet.