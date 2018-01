CES : Belkin présente de nouvelles solutions de recharge sans fil

C’est au CES 2018 de Las Vegas que Belkin a levé le voile sur sa nouvelle gamme de chargeurs sans fil Qi compatibles avec l’iPhone.

La nouvelle gamme de chargeurs sans fil Belkin Boost Up, déjà disponible sur Amazon pour 64,99 €, intègre désormais de nouvelles options de couleurs. Ces pads vous permettent de recharger sans fil n’importe quel smartphone compatible avec la norme Qi, y compris l’iPhone 8, l’iPhone 8 Plus et l’iPhone X. Cet accessoire prend en charge la puissance 10W. Belkin proposera également la version Boost Up Bold, très similaire à la version actuelle, mais avec un design plus minimale et une taille limitée.

Belkin lance également une nouvelle solution de recharge sans fil qui vous permet de garder l’iPhone en position verticale, de sorte à l’utiliser plus confortablement. C’est l’une des premières solutions de recharge sans fil verticales sur le marché. L’idéal pour faire des appels vidéo FaceTime ou regarder des vidéos pendant le chargement de l’iPhone.

Belkin propose aussi aux conducteurs avec ce nouveau support de voiture qui intègre la recharge sans fil. Ce support peut être positionné sur tableau de bord ou sur le pare-brise de n’importe quelle voiture et supporte la norme Qi.

Le support comprend également un port USB pour connecter un autre câble.

Enfin, Belkin propose un double pad pour la recharge sans fil, avec une puissance Qi de 10W des deux côtés. C’est une solution très similaire mais moins avancée que l’AirPower d’Apple, compatible avec tous les appareils Qi.

Les prix et les détails de ces nouveaux accessoires ne seront annoncés dans les prochains jours par le fabricant.