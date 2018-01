Panic prévoit de supprimer son application Transmit de l’App Store

Panic a annoncé officiellement sur son site que l’application Transmit sera bientôt retirée de l’App Store. Transmit est une excellente application qui vous permet de transférer des fichiers, gérer des dossiers et renommer ou supprimer des fichiers sur un serveur via FTP, SFTP et WebDAV, représentant une solution précieuse pour les collaborations de groupe ou pour créer un service de stockage en nuage personnel.

L’application permet par exemple de se connecter à un serveur et de gérer tous nos fichiers, en profitant de toutes les fonctionnalités à notre disposition : le transfert de fichiers, créer des dossiers, renommer, supprimer et définir des permissions. On. peut également partager des photos directement sur notre serveur SFTP.

Malgré toutes ces caractéristiques intéressantes, Panic déclare que l’intérêt des utilisateurs pour Transmit iOS n’est pas de nature à justifier tous les efforts de développement. Les revenus pour 2017 n’ont pas dépassé les 35 000 $, « pas assez pour couvrir même le salaire d’un développeur à temps partiel ».

À cela s’ajoute le fait qu’iOS 10 a introduit l’application File créée directement par Apple, qui propose en réalité de nombreuses fonctionnalités proposées par Transmit.

Ceux qui ont déjà téléchargé l’application peuvent continuer à l’utiliser sans problème, bien que Panic ne publiera pas d’autres mises à jour. Panic n’exclut pas un retour ultérieur de Transmit sur l’App Store, « si un jour iOS mûrit professionnellement et que de plus en plus de gens utilisent l’iPhone et l’iPad pour le travail ».

› Télécharger Transmit sur l’App Store : 10,99 €