CES : LG remporte le prix du Best of Innovation avec un projecteur 4K HDR ultra-lumineux de 150 pouces

LG a remporté le prix du CES Best of Innovation grâce à un nouveau projecteur 4K capable de projeter une image de 150 pouces. Il prend en charge la norme HDR 10 offrant une image dynamique la plus brillante de l’histoire des 2500 lumens.

LG Electronics a annoncé aujourd’hui que le projecteur HU80KA est son premier modèle 4K UHD conçu pour offrir une vidéo ultra-nette dans un design à la fois compact et beau. Il n’est d’ailleurs pas sans rappeler le projecteur LG PF1000U (Full HD et 3D) qui lui aussi projette l’image à courte portée.

« La taille portative du projecteur et son design vertical unique sont rendus possibles grâce à son moteur en forme de I sans miroir, qui permet au projecteur d’avoir des images parfaites, qu’il soit posé au sol, fixé au mur ou accroché au plafond. Avec une poignée de transport pratique et une fonction de cordon automatique, les utilisateurs ont une flexibilité d’installation qui garantit que le projecteur LG 4K UHD aura fière allure dans n’importe quelle pièce pour n’importe quelle occasion. Le réflecteur miroir peut également être utilisé comme un couvre-objectif pour protéger le projecteur contre la poussière lorsqu’il est rangé. »

CE nouveau projecteur 4K HDR a de quoi séduire, bien que LG ne révèle pas encore son prix. À titre d’information, le concurrent le plus proche est le projecteur 4K de Sony à courte focale dont le prix atteint les 32 000 £. Heureusement, les prix des projecteurs 4K devraient baisser au fur et à mesure que la technologie deviendra plus courante.