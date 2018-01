Google investit dans une plate-forme de jeux mobiles chinoise en live-stream

Google a investi une somme non divulguée dans la plate-forme de diffusion de jeux en chinois Chushou, ce qui porte le financement total de la start-up à 120 millions de dollars.

Fondé en 2015, Chushou est un service de e-sport et de streaming qui permet aux utilisateurs de regarder des jeux en streaming depuis leur smartphone. La plate-forme a un total de streamers estimé à 8 millions et à 250 000 streams en direct par jour.

Les plateformes de streaming et de e-sport gagnent en popularité en Asie et dans le monde entier, et l’investissement de Google n’est pas une surprise. L’objectif de la société américaine est d’étendre la portée de Chushou au-delà de son marché domestique, selon les dirigeants de l’entreprise. En outre, Google a ciblé le pays asiatique comme un marché potentiel pour étendre ses offres alimentées par l’intelligence artificielle, en lançant récemment un laboratoire d’IA en Chine.

Dans un communiqué de presse suite à l’investissement de Google dans Chushou, Frank Lin a déclaré :

« Chushou a construit une plate-forme impressionnante, avec une base de créateurs de contenu et de consommateurs, et des plans d’expansion intelligents. Nous sommes ravis de soutenir Chushou grâce à cet investissement afin de les aider à mettre en œuvre ces plans, en apportant un contenu de jeu mobile exceptionnel à plus de personnes à travers le monde. »