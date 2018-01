Apple rejoint le consortium qui travaille sur le nouveau codec vidéo AV1

Apple a rejoint l’Alliance for Open Media, un consortium technologique qui travaille sur un nouveau codec vidéo haute performance appelé AV1.

Le groupe comprend des sociétés telles qu’Amazon, Google, Facebook, Netflix, Hulu et Intel, ainsi qu’Apple qui est mise en évidence en tant que membre fondateur du consortium. L’objectif de l’Alliance for Open Media est expliqué comme suit :

« Le projet initial AOMedia Video poursuit une nouvelle spécification de codec vidéo libre de droits et sa mise en œuvre open source basée sur les contributions de tous les membres de l’Alliance et de la communauté élargie des développeurs, ainsi que les spécifications contraignantes pour le format multimédia, le cryptage contenu et diffusion adaptative. »

Les autres objectifs du groupe comprennent des problèmes de droits d’auteur avec le HEVC Advance, le consortium qui a construit le codec H-265 actuellement adopté par Apple sur High Sierra et iOS 11.

Le codec Av1 vise donc à offrir une compression vidéo efficace et unique pour l’ensemble de l’industrie de la vidéo. C’est un objectif important si l’on considère le fait qu’aujourd’hui différentes entreprises utilisent des formats souvent incompatibles. Par exemple, Google utilise le codec Vp9 pour les vidéos 4K, des codecs qu’Apple ne supporte pas. Cela signifie que les vidéos 4K sur YouTube ne peuvent pas être lues sur Safari, ni même sur l’application YouTube pour Apple TV.

Un codec unifié pour l’ensemble de l’industrie de la vidéo serait sans aucun doute avantageux tant pour les utilisateurs que pour les entreprises technologiques.