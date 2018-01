L’App Store a généré 890 millions de dollars en 7 jours et 300 millions le jour de l’An

Dans un nouveau communiqué, Phil Schiller revient sur le record des ventes de l’App Store durant la période des fêtes de fin d’année. Au cours de la semaine du 24 décembre, les utilisateurs ont dépensé 890 millions de dollars en applications et achats in-app, et 300 millions rien que le jour de l’An.

« Nous sommes ravis de la réaction au nouvel App Store et de voir autant de clients découvrir et profiter de nouvelles applications et de nouveaux jeux », a déclaré Phil Schiller, vice-président senior du marketing mondial d’Apple.

Phil en profite pour « remercier tous les développeurs d’applications créatives qui ont fait ces excellentes applications et ont aidé à changer la vie des gens. », tout en confirmant qu’Apple a reversé 26,5 milliards de dollars en 2017, soit plus de 30% de plus qu’en 2016. Au total, la firme californienne a reversé 86 milliards de dollars aux développeurs depuis 2008.

Apple rappelle que Pokémon GO est parmi les applications les plus populaires, revenue en tête des charts de l’App Store le 21 décembre avec l’introduction de nouvelles fonctionnalités de réalité augmentée, construites sur le framework ARKit d’Apple pour un gameplay plus détaillé et plus réaliste.

« Les clients bénéficient maintenant de près de 2 000 applications compatibles ARKit couvrant toutes les catégories sur l’App Store. Parmi les titres AR les plus populaires, citons CSR Racing 2, Stack AR et Kings of Pool ; des applications de magasinage comme Amazon et Wayfair ; applications éducatives, y compris Night Sky et Thomas & Friends Minis ; et les applications de médias sociaux, dont Pitu et Snapchat. »