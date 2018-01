Un iPhone 5 en or et diamant estimé à 11,5 millions de dollars

Stuart Hughes est un designer un peu particulier. Il transforme des produits high tech pour le compte de riches hommes d’affaires. La dernière de ses créations est l’iPhone X Gold, un iPhone X unique en plaqué or 24 ct. C’est sûr qu’avec ce modèle vous ne risquez pas de passer inaperçu si vous vous décidez à y mettre le prix : 2800€.

Ce prix vous semble élevé ? Vous seriez surpris car Stuart Hughes n’est pas à son coup d’essai. Une de ses onéreuses créations est l’iPhone 5 Black Diamont, un modèle unique composé de diamants et d’or dont le coût est estimé à 11,5 millions de dollars.

Cet iPhone a été créé à la demande d’un homme d’affaires chinois qui souhaitait un iPhone de luxe. Le téléphone dispose ainsi d’un châssis en or et de 600 diamants blancs sur les contours de l’appareil. Le logo d’Apple est quant à lui en or massif et composé de 53 diamants. Un iPhone auquel il vaut mieux apporter une attention toute particulière.

Vous prendrez bien la version low-cost ?

Stuart Hughes ne s’est pas arrêté à sa version luxe de l’iPhone 5, il a aussi décliné son modèle en une version « low-cost » dont le coût atteint tout de même… 21 995 dollars ! Tout ça pour jouer a des jeux de qualité sur iPhone ! Pour ce prix, votre iPhone est plaqué or, mais oserez-vous le sortir de votre poche ?