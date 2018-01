Instagram commence le test de partage des stories sur WhatsApp

Depuis quelques heures, Facebook a entamé la phase de test auprès de certains utilisateurs sélectionnés leur permettant de partager des stories publiées sur Instagram et vice versa sur WhatsApp.

Avec cette nouveauté, Facebook tente de donner une nouvelle vie aux stories sur WhatsApp, jusqu’ici très peu convoitées par les utilisateurs. C’est aussi un moyen de faire connaître à plus de personnes les stories d’Instagram qui, au contraire, connaissent un grand succès et dépassent celles partagées sur Snapchat.

Grâce à ce double partage, Facebook permettra également de garantir un plus grand temps passé par les utilisateurs sur les différentes applications sociales, en plus d’une plus importante utilisation, même lorsque de ces applications ne sont pas ouvertes.

Pour partager les stories d’Instagram sur le statut de WhatsApp, vous devrez cliquer sur le bouton Partager, tandis que pour effectuer l’opération inverse, il suffit de cliquer sur l’icône d’Instagram dans les status de WhatsApp.