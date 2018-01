AT&T prévoit le déploiement de la 5G d’ici la fin de 2018

Alors qu’en France, la 4G a encore bien du mal à atteindre les débits annoncés par les opérateurs, dans plusieurs régions, l’opérateur américain AT&T affirme que son réseau proposera de la vraie 5G mobile d’ici fin 2018.

De nombreux tests ont été effectués en 2017, même chez Apple, AT&T affirme que sa 5G sera basé sur les normes de l’industrie et note qu’il reste axé sur une « vision à long terme ». Bien qu’AT&T n’est pas encore précisé les marchés où sera disponible la 5G, il est probable que les premiers seront les zones métropolitaines.

Pour information, la 5G permet sur le papier d’atteindre des débits compris entre 1 et 10Gbps. L’organisme international de normalisation sans fil 3GPP a achevé les éléments clés des nouvelles normes radio 5G (NR) le mois dernier. Désormais, il appartient aux fabricants de matériels de mettre à jour les chipsets et les appareils mobiles pour être compatibles avec la 5G.

Si la 5G risque de prendre encore plus de temps pour atteindre nos terres françaises, on espère en attendant que les opérateurs travaillent à rendre la 4G/4G+ bien meilleure qu’elle ne l’est actuellement…et encore on ne parle même pas des différents débits offerts en fonction de son opérateur.