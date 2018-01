LG et Samsung se partageront la production d’écrans OLED pour les iPhone de 6,5 et 5,8 pouces

Déjà en novembre dernier, KGI rapportait qu’Apple travaillait sur deux iPhones OLED pour 2018. Le premier serait la nouvelle version de l’iPhone X de 5,8 pouces, et le second serait le même modèle mais avec un écran plus grand de 6,5 pouces.

Aujourd’hui, on apprend du Korea Herald que Samsung pourrait être le seul ou le principal fournisseur des dalles OLED pour le modèle de 5,8 pouces, tandis qu’Apple pourrait confier à la production des écrans OLED du modèle de 6,5 pouces.

Apple aurait dans l’idée de diversifier les modèles OLED cette année, probablement pour avoir une production encore plus massive qu’elle ne l’est pour actuellement l’iPhone X. Cette stratégie lui permettra également d’éviter les retards de lancement et les faibles stocks du départ.

À ce titre, le Korea Herald croit savoir que LG Display débutera les premières expéditions d’écrans OLED au cours la seconde moitié de 2018. Rappelons au passage qu’Apple a prévu d’investir 2,7 milliards de dollars sur les lignes de production OLED de LG lesquelles seront exclusivement dédiées aux écrans d’iPhone. LG a laissé entendre le mois dernier qu’un accord était proche d’être signé avec Apple. C’est pourquoi, les premières expéditions ne devraient pas dépasser les 15 à 16 millions d’écrans pour l’année, tandis que Samsung, actuellement le seul fournisseur d’écrans OLED pour l’iPhone X, est capable de produire plus de 10 millions d’écrans par mois.

Alors que LG et Samsung se retrouvent apparemment en concurrence sur la production d’écran OLED, tous deux chercheraient également à obtenir les faveurs d’Apple pour les prochains écrans de MacBook. Les deux fournisseurs ont en effet deux moniteurs Thunderbolt 3 ultrawide de 34 pouces sur les rails.