Apple Park : combien coûtent les chaises sur lesquelles sont assis les employés ?

Le confort au travail est certainement l’un des aspects les plus importants pour assurer le bien-être et la productivité de ses employés. Apple le sait bien et les chaises choisies pour les bureaux de l’Apple Park prouvent à quel point l’entreprise se soucie de ses employés.

Le nouveau campus d’Apple a en effet été ravitaillé principalement avec un type de chaise de bureau, baptisé « Vitra Pacific », personnellement choisi par Jonathan Ive au prix de 1,185 $ l’unité !

Barber et Ed Osgerby, les deux designers de chaises, ont rencontré Ive en personne pour discuter du choix du modèle et de l’approvisionnement. Apple est ainsi devenue la première entreprise à acheter la chaise Vitra Pacific, avec un nombre d’unités achetées égal à chaque poste de travail à l’Apple Park pouvant accueillir environ 12 000 personnes.

La chaise se veut très élégante et minimale, et se décline en plusieurs coloris. Espérons qu’avec un tel coût pour la fourniture de ces chaises, que les employés d’Apple ne se plaignent jamais des inconvénients pendant les heures de travail.