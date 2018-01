Apple a racheté Buddybuild, spécialisée dans le développement d’applications

Comme chaque année, Apple met la main sur de petites, moyennes et grandes entreprises afin d’améliorer ses propres services et produits ou pour tout simplement en créer de nouveaux. Cette fois, il s’agit de Buddybuild qui est spécialisé dans le développement d’applications.

Basée à Vancouver, elle ne devrait pas changer de place mais travaillera directement avec les développeurs d’Apple, plus précisément ceux en charge d’Xcode en vue d’améliorer ses outils de développement iOS, macOS, watchOS et tvOS. En revanche, Apple et Buddybuild n’ont pas encore dévoilé de calendrier précis sur quand débuteront leurs premiers travaux.

L’information a été confirmé à TechCrunch, site sur lequel Buddybuild a déclaré : « Nous sommes ravis de partager que l’équipe de buddybuild a rejoint le groupe d’ingénierie Xcode chez Apple pour construire des outils de développement incroyables pour toute la communauté iOS. Nous avons toujours été fiers d’être une entreprise canadienne. Nous sommes donc heureux de rester ici à Vancouver – un foyer de talents en développement et en ingénierie. »