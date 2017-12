iPhone : le remplacement de la batterie coûtera 29 €

C ‘est désormais officiel. Apple confirme sur son site que le remplacement de la batterie sera facturé 29 €. Cela concerne les iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus et iPhone SE.

29€, c’est toujours mieux que les 89 € préalablement demandés. Notez que ce tarif vaut pour le remplacement de batterie d’iPhone hors garantie de 60 €, à partir de fin janvier et disponible dans le monde entier jusqu’en décembre 2018.

Apple prévient également qu’elle apportera plus de détail sur le sujet très prochainement sur son site. Nous aurons donc l’occasion d’y revenir. Dans tous les cas, il s’agit d’une bonne nouvelle pour les clients. Il ne fait aucun doute que beaucoup vont se jeter sur cette occasion pour redonner un coup de jeune à leur iPhone.