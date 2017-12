Ralentissement iPhone : Apple tient à se faire pardonner en baissant le prix du remplacement des batteries

Face à la déferlante, Apple n’a pas eu d’autres choix que de réagir. Après avoir reconnu que la baisse des performances des anciens iPhone était intentionnelle pour préserver les composants de l’appareil, plusieurs plaintes ont vu le jour un peu partout dans le monde.

Afin de limiter la casse, le géant californien a rédigé un long message où il revient longuement sur le sujet et tient à clarifier son intention. Tout d’abord, le ralentissement des anciens iPhone n’a pas été mise en place pour pousser les clients à acheter un nouvel iPhone, mais à préserver l’iPhone lorsque la batterie montre des signes de fatigue, à tel point que parfois il peut y avoir des arrêts inopinés.

« Nous avons entendu les commentaires de nos clients sur la façon dont nous gérons les performances des iPhones avec des batteries plus anciennes et sur la façon dont nous avons communiqué ce processus. Nous savons que certains d’entre vous pensent qu’Apple vous a laissé tomber. Nous nous excusons. Il y a eu beaucoup de malentendu à propos de cette question, alors nous aimerions clarifier et vous informer de certains changements que nous faisons.

Tout d’abord, nous n’avons jamais – et n’aurions jamais – rien fait pour réduire intentionnellement la durée de vie d’un produit Apple, ou dégrader l’expérience de l’utilisateur pour conduire à des mises à niveau client. Notre objectif a toujours été de créer des produits que nos clients apprécient, et faire en sorte que les iPhones durent le plus longtemps possible est une partie importante de cela. »

Au sujet du vieillissement des batteries

« Toutes les batteries rechargeables sont des composants consommables qui deviennent moins efficaces à mesure qu’ils vieillissent chimiquement et leur capacité à tenir une charge diminue. Le temps et le nombre de fois qu’une batterie a été chargée ne sont pas les seuls facteurs dans ce processus de vieillissement chimique.

L’utilisation de l’appareil affecte également les performances d’une batterie au cours de sa durée de vie. Par exemple, si vous laissez ou chargez une batterie dans un environnement chaud, la batterie peut vieillir plus rapidement. Ce sont les caractéristiques de la chimie de la batterie, commune aux batteries lithium-ion de l’industrie.

Une batterie vieillie chimiquement devient également moins capable de fournir des pics d’énergie, en particulier dans un état de charge faible, ce qui peut entraîner l’arrêt inattendu d’un dispositif dans certaines situations.

Pour aider les clients à en savoir plus sur la batterie rechargeable de l’iPhone et sur les facteurs qui affectent ses performances, nous avons publié un nouvel article de support, Batterie de l’iPhone et Performance.

Il va sans dire que nous pensons que des fermetures soudaines et inattendues sont inacceptables. Nous ne voulons pas que nos utilisateurs perdent un appel, manquent de prendre une photo ou interrompent toute autre partie de leur expérience iPhone si nous pouvons l’éviter. »

En réponse aux préoccupations des clients

« Nous avons toujours voulu que nos clients puissent utiliser leur iPhone aussi longtemps que possible. Nous sommes fiers que les produits Apple soient réputés pour leur durabilité et pour conserver leur valeur plus longtemps que les appareils de nos concurrents.

Afin de répondre aux préoccupations de nos clients, de reconnaître leur fidélité et de regagner la confiance de quiconque ayant douté des intentions d’Apple, nous avons décidé de prendre les mesures suivantes:

Apple réduit le prix du remplacement de batterie iPhone hors garantie de 50 $ – de 79 $ à 29 $ – pour quiconque possède un iPhone 6 ou ultérieur dont la batterie doit être remplacée, à compter de janvier et disponible dans le monde entier jusqu’en décembre 2018. Les détails seront bientôt disponibles sur Apple.com.

Début 2018, nous publierons une mise à jour du logiciel iOS avec de nouvelles fonctionnalités qui donneront aux utilisateurs plus de visibilité sur la santé de la batterie de leur iPhone, afin qu’ils puissent voir eux-mêmes si sa condition affecte les performances.

Comme toujours, notre équipe travaille sur des moyens de rendre meilleure l’expérience utilisateur, notamment en améliorant la gestion des performances et en évitant les arrêts inattendus avec le vieillissement des batteries.

Chez Apple, la confiance de nos clients signifie tout pour nous. Nous n’arrêterons jamais de travailler pour le gagner et le maintenir. Nous sommes capables de faire le travail que nous aimons seulement grâce à votre foi et à votre soutien – et nous n’oublierons jamais cela ou ne le prendrons jamais pour acquis. »