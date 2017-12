La marque italienne ‘Steve Jobs’ gagne contre Apple

Les deux frères – Vincenzo et Giacomo Barbato – ont réussi finalement réussi leur pari, celui de gagner leur bataille juridique engagée par Apple. Le procès concernait l’appellation « Steve Jobs » que les deux frères utilisent depuis 2012 pour leur boutique de vêtement en Italie.

Lorsque le géant américain a appris que le nom de l’emblématique co-fondateur d’Apple était devenu une marque italienne, il s’est empressé d’envoyer ses avocats à la charge pour contraindre les deux frères d’y mettre fin. Seulement, ces derniers n’ont rien eu a se reprocher dans la mesure où le nom Steve Jobs n’était aucunement protégé en Italie.

Le tribunal napolitain a d’ailleurs tranché en faveur Vincenzo et Giacomo Barbato, lesquels ont également eu l’approbation du juge quant au logo avec la lettre « J croqué » (qui n’est pas sans rappeler le logo d’Apple). Le tribunal a en effet expliqué qu’il n’était pas possible de protéger une simple lettre.

Les deux frères peuvent donc continuer à vendre leur vêtements et accessoires de la marque Steve Jobs, et envisagent même de créer des dispositifs électroniques. Possible qu’un smartphone Steve Jobs vienne à voir le jour prochainement, qui sait…