LG Display n’a pas produit un seul écran OLED d’iPhone X

LG Display a confirmé ne pas avoir fabriquer la moindre dalle OLED pour l’iPhone X, contrairement à ce qui a été dit dans les rumeurs. En réalité, Samsung a été l’unique fournisseur d’Apple en 2017.

Samsung reste l’un des fabricants d’écrans OLED les plus fiables, grâce à son expérience sur cette technologie. La firme sud-coréenne a produit son premier écran OLED pour smartphone en 2010, puis s’est améliorée année après année.

En revanche, les choses pourraient changer dès 2018, puisque LG Display investit beaucoup pour répondre aux exigences d’Apple. De plus, cela fait maintenant plusieurs années que la géant américain cherche des solutions pour ne plus avoir à travailler avec Samsung, qui on le rappelle, est aussi son plus grand concurrent depuis de nombreuses années.