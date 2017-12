Installer 5 : une alternative à Cydia bientôt disponible pour le jailbreak iOS 10 & iOS 11

On peut dire que cela bouge pas mal en ce moment au niveau du jailbreak. Après, H3lix et LiberiOS, voilà que les développeurs Sammy Guichelaar et Infini_Dev travaillent actuellement sur une alternative à Cydia qui n’est pas encore compatible avec iOS 11. Il s’agit d’Installer 5, une nouvelle version réécrite de zéro de l’application bien connue des utilisateurs de jailbreak.

Installer 5 fonctionnera aussi bien avec iOS 10 qu’avec les appareils jailbreakés sous iOS 11. Elle permettra d’installer des tweaks de personnalisation, comme avec Cydia. Elle devrait d’ailleurs disposer de son propre Substrate nécessaire pour installer ces fameux paquets destinés à customiser votre appareil iOS.

Dennis Bednarz, le designer d’Installer 5 et membre du site ModMy.com, explique sur Twitter que Installer 5 sera bientôt disponible, sans donner de date précise. Le site installer5.com n’apporte guère plus d’informations pour le moment. Il va falloir se montrer patient avant de découvrir cette alternative à Cydia. Nous reviendrons sur le sujet dès lors que les développeurs auront dévoilé publiquement Installer 5.