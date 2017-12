iPhone X & 8/8 Plus : des ventes en dessous de l’iPhone 6/6 Plus

Bien que cela puisse paraître étrange, les ventes d’iPhone X, iPhone 8 et iPhone 8 Plus n’ont pas permis de détrôner celles de l’iPhone 6 et 6 Plus. Ces derniers avaient en effet rencontré un immense succès lors de leur lancement 2014.

Une enquête menée par le cabinet Consumer Intelligence Research Partners auprès d’acheteurs lors du lancement des nouveaux iPhone entre septembre et 3 décembre 2017, l’iPhone X, l’iPhone 8 et 8 Plus représenteraient 69% des ventes de smartphones Apple aux États-Unis, ce qui est bien loin des 91% des iPhone 6 et 6 Plus à l’époque.

En fait, l’adoption de nouveaux modèles d’iPhone a été la plus faible ces dernières années par rapport aux modèles plus anciens, comme le montre ce tableau, au moins aux États-Unis. Il va sans dire que le prix et la disponibilité limitée de l’iPhone X y sont pour quelque chose.

D’autres études de marché ont prédit qu’Apple pourrait dépasser le prix de vente moyen de ses iPhones d’environ 700 $ pour la première fois ce trimestre. À l’autre bout du monde, l’adoption de nouveaux modèles en Chine a été très prometteuse. Une enquête menée par RBC Capital Markets a démontré que l’intérêt potentiel pour l’iPhone X auprès des acheteurs chinois a plus que doublé par rapport à ceux des États-Unis.

La Chine est l’un des marchés les plus importants pour la firme de Cupertino, représentant un cinquième des ventes, ce niveau d’intérêt est de bon augure pour les ventes futures.

Cependant, il convient d’attendre la conférence de presse dans laquelle Apple annonce ses résultats trimestriels. Nous connaîtrons ainsi que le nombre exact d’iPhones vendus…