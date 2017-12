Google a embauché des talents d’Apple pour la production de ses puces

D’après The Information, Google aurait mis la main sur trois anciens ingénieurs d’Apple, alors responsables du développement de puces pour iPhone et iPad. Parmi eux, il y aurait John Bruno, l’un des concepteurs de puces les plus appréciés au monde.

Chez Apple, Bruno était responsable de l’équipe d’analyse concurrentielle de l’équipe de production de circuits intégrés. Ce groupe est chargé de s’assurer que les puces Apple ont toujours un avantage concurrentiel par rapport aux autres fabricants, notamment en termes de performance. Par le passé, Bruno a également travaillé pour AMD et était l’un des principaux développeurs des processeurs Fusion PC.

Maintenant, l’ingénieur est System Architect chez Google, après avoir travaillé pendant cinq ans chez Apple. La firme de Cupertino a perdu un grand talent dans le domaine des circuits intégrés, ainsi que deux autres ingénieurs qui ont récemment rejoint Google.

Google travaille depuis un certain temps sur la création de ses circuits intégrés pour ses Pixels et sur les futurs smartphones de la société. L’objectif est d’arriver à gérer les logiciels et le matériel, tout comme Apple le fait avec ses produits depuis longtemps.