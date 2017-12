Qui de Mediatek ou Intel s’occupera de la production de puces de modem ?

Entre Apple et Qualcomm, rien ne va plus. Leur désaccord est désormais entre les mains de tribunaux. De fait, Apple se doit de trouver un nouveau fournisseur, voire même deux pour s’occuper de la production de puces de modem.

Selon une nouvelle rumeur, Apple a déjà transféré la moitié de la production de Qualcomm à Intel, puis s’est appuyée sur Mediatek pour la production restante. Dans les faits, Mediatek aurait satisfait les trois principales exigences d’Apple : la compétitivité technologique par rapport aux leaders de l’industrie, un soutien logistique fiable et une conception complète des produits.

Dans un premier temps, Mediatek ne devrait pas être en charge de la production de puces de modem pour l’iPhone, mais il n’est pas exclu qu’elle s’occupe à l’avenir d’autres gammes de produits tels que l’iPad et l’Apple Watch.

Si Qualcomm n’est fait plus partie des fournisseurs d’Apple, c’est qu’un différent a eu lieu au sujet des redevances réclamées par Qualcomm que le géant californien estime abusif. Du côté du fondeur, on se défend à dire qu’Apple cherche simplement à payer moins cher. Dans la pratique, pour les avocats d’Apple, Qualcomm a utilisé son « monopole » pour ne pas respecter les engagements FRAND, et donc faire payer des redevances beaucoup plus élevées. La plainte déposée par Qualcomm nie ces allégations et parle de la volonté de la société Cupertino d’avoir des coûts de licence inférieurs.