Les stickers animés de Zelda: Breath of the Wild sont disponibles sur l’App Store

Nintendo est de plus en plus actif sur iOS. Après les différentes applications lancées au cours de l’année, la marque vient de sortir une nouvelle application qui ravira les amateurs du célèbre chef d’œuvre Zelda Breath Of The Wild.

Il n’est pas question d’un jeu mais d’un ensemble d’autocollants animés dédiés au titre récemment lancé en exclusivité sur la Nintendo Switch. L’application est déjà disponible sur l’App Store au prix de 2,29 € et contient pas moins de 24 autocollants animés à partager sur iMessage.

« Vous pouvez maintenant recréer vos scènes favorites du jeu en utilisant des autocollants de Link, Zelda et autres personnages d’Hyrule dans vos messages. »

Rappelez-vous que pour profiter des autocollants, votreiPhone, iPad ou iPod Touch doit obligatoirement être au minimum sous iOS 10.

› Télécharger Zelda Breath Of The Wild sur l’App Store : 2,29€