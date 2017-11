Voici comment le Face ID voit votre visage [Vidéo]

Le système de reconnaissance faciale mis au point par Apple se veut très fiable mais également précis. Face ID, tel est son nom, permet de déverrouiller l’iPhone X et plus encore. Mais le sujet qui nous intéresse aujourd’hui, c’est de savoir comment Face ID voit notre visage.

Pour rappel, Face ID peut fonctionner grâce à la caméra TrueDepth et d’autres capteurs infrarouges qui projettent pas moins de 30 000 points, de sorte à reconnaître nos expressions du visage ou encore les mouvements de tête. Le système est en mesure de cartographier un visage, et par exemple permettre aux Animojis de suivre nos expressions.

Afin de mieux comprendre son fonctionnement, voici un outil très intéressant appelé « Face Mesh », disponibles dans MeasureKit, une application qui utilise l’ARKit d’Apple pour effectuer des mesures dans le monde réel.

