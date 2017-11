Les lunettes de réalité augmentée d’Apple arriveraient d’ici 2020 !

D’après les informations récoltées par Bloomberg, Apple travaillerait sur un nouveau produit dédié à la réalité augmentée, dont la disponibilité serait programmée entre 2019 et 2020.

Cet appareil disposera d’un écran indépendant et de plusieurs chipsets intégrés. Il sera ultra portable et embarquera la technologie AR. Tim Cook aurait aimé le créer le plus rapidement possible, afin de montrer qu’Apple a un grand avenir dans le secteur de la réalité augmentée portable.

Apple aurait pour l’occasion développé son propre système d’exploitation appelé « rOS », basé sur le noyau iOS. L’équipe du logiciel est dirigée par Geoff Stahl, et le nom du code de l’appareil est : T288.

Pour le moment, il n’y a aucune information sur la façon dont ce produit pourra interagir, mais il y aura certainement des commandes vocales, des commandes tactiles et de possibles gestes à faire avec la tête. En revanche, on ne sait pas encore s’il s’agit de lunettes ou d’une sorte de casque avancé qui ne recouvre pas les yeux.

Par ailleurs, Apple travaille également à l’amélioration d’ARKit, dont les premières innovations sont attendues avec iOS 12 en 2018. Parmi celles-ci, il devrait y avoir la possibilité de stocker un objet virtuel qui a été placé dans un espace physique, lequel serait toujours présent lorsqu’on relance l’application après un certain temps.