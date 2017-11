Certaines personnes prennent l’iPhone 4 pour l’iPhone de 2017 [Vidéo]

À l’occasion d’un nouvel épisode de « Lie Witness News », le célèbre humoriste et animateur Jimmy Kimmel a envoyé l’un de ses reporters faire un micro-trottoire afin de demander aux gens ce qu’ils pensaient du nouvel iPhone…tout en présentant l’iPhone 4.

Bien que ce dernier soit sorti en 2010, les passants ne semblent pas du tout étonnés de voir un iPhone 4. Chacun leur tour, il donne leurs impressions en parlant d’un appareil très réactif, très clair, futuriste, et même « Révolutionnaire ». Certains se disent également impressionnés par sa petite taille…

De tout évidence, ils ne sont pas au courant des dernières nouveautés Apple, et encore moins que cet iPhone 4 est déjà âgé de 7 ans. C’est d’autant plus étonnant venant de la part des plus jeunes interrogés.

Juste pour info, les derniers iPhone sont l’iPhone 8 / 8 Plus et bien évidemment l’iPhone X qui lui marque les 10 ans de la gamme avec un tout nouveau design, un écran OLED de 5,8 pouces, Face ID et bien plus encore. On le précise juste au cas où…😂