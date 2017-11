Twitter supporte maintenant les 280 caractères !

Depuis aujourd’hui, Twitter supporte les tweets de 280 caractères sur la plupart des comptes, mettant fin à l’ère des 140. Depuis sa création, Twitter a été caractérisé comme le réseau social aux messages courts, avec une limite maximum de 140 caractères.

La décision de passer à 280 a été prise après une période d’essai de plusieurs mois, et surtout après les nombreuses demandes des utilisateurs. Cette modification s’applique à toutes les langues sauf le japonais, le chinois et le coréen où la limite de 140 caractères reste active. Twitter explique qu’un message pour ces langues nécessite moins de caractères – le tweet moyen ne fait pas plus de 15 caractères.

Twitter a également rapporté quelques données sur le test effectué au cours des derniers mois. Parmi toutes les personnes qui étaient déjà en mesure d’écrire avec 280 caractères, seulement 5% ont dépassé la limite de 140 et 2% en ont utilisé plus de 190. Cela signifie que les utilisateurs n’ont pas besoin de plus, mais l’entreprise explique que ce changement a permis d’avoir une écriture plus rapide et une publication accrue, car l’utilisateur n’a plus à réfléchir pour faire des messages courts.

Si vous n’avez pas encore accès aux 280 caractères, pas d’inquiètude le changement sera actif pour tout le monde dans les prochaines heures.