Protégez votre iPhone X avec cette coque UAG et ces différentes protections d’écran

Vous venez de recevoir (ou bientôt) votre iPhone X ? Il est peut-être de temps de vous affoler et de choisir une protection de qualité, un film pour l’écran ou peut-être même une verre trempé.

Conception robuste, résistante aux chocs, protection intégrale exceptionnelle

Aujourd’hui, nous mettons justement en lumière la coque iPhone X UAG Metropolis. Cette protection est non seulement très jolie mais surtout elle va protéger parfaitement votre appareil contre les moindres chutes. Elle résiste aux chocs les plus importants, dont aux normes de chute de qualité militaire, autant vous dire qu’il sera difficile d’abîmer votre iPhone X.

Cette coque UAG Metropolis est faite dans une plastique semi-rigide, et se dote d’un rabat aimanté grâce auquel l’écran sera aussi mis à l’abri des rayures et autres chutes.

Son revêtement externe en nid d’abeilles lui confère également un vrai style. Cela permet à la coque de se différencier des autres. Le fabricant UAG est d’ailleurs coutumier du genre, et ça lui réussi.

À l’intérieur du rabat, on retrouve un emplacement pour les cartes, très pratique si vous souhaitez n’avoir qu’un minimum de chose sur vous en plus de votre iPhone X.

L’accès aux différents boutons et au port Lightning se fait sans problème. Notez que si la coque est un peu épaisse, elle n’en reste pas moins très légère. De toute façon, il faut un minimum de matière pour que les chocs soient bien absorbés.

Films et verres trempés pour iPhone X

Vous pouvez également accompagner cette coque UAG (39,99€) d’un film de protection ou d’un verre trempé. Il existe plusieurs versions, certaines étant plus efficaces que d’autres.

Il y a ce film de protection tout simple mais néanmoins utile contre les rayures. Ce sera déjà bien pour commencer.

› Protection d’écran iPhone X Olixar – Pack de 2 : 9,49€

Ensuite, vous avez ce verre trempé qui lui s’adapte à l’encoche de l’écran, et recouvre l’ensemble de la face tout en laissant un peu d’espace autour de lui.

› Protection d’écran en Verre Trempé iPhone X Olixar Compatible coques : 16,99€

Et pour finir, on retrouve cet autre verre trempé aussi conçu par l’accessoiriste Olixar. Il a la particularité de pouvoir protéger à 100% la façade. Il épouse même les bords du châssis pour faire corps avec l’iPhone X. De plus, son bord noir lui permet de mieux se confondre avec l’esthétique générale, ce qui n’est pas pour nous déplaire, bien au contraire.

› Protection Ecran iPhone X Olixar Verre Trempé Bord à Bord – Pack de 2 : 28,49€

Avec ce genre de protection (coque + verre ou film), vous pourrez utiliser votre iPhone X sans craindre de le faire tomber. S’il vient malgré tout à faire une chute, il s’en sortira sans la moindre égratignure.

Vous trouverez tous ces accessoires sur le site de MobileFun dans Accessoires pour iPhone X. Vous aurez même l’occasion de découvrir bien d’autres protections.