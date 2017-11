Animoji : comment enregistrer votre propre karaoké sans la limite des 10 secondes ?

Si vous aussi, vous souhaitez faire partie du phénomène « karaoke Animoji », il vous faut savoir comment enregistrer votre propre karaoké sans être coincé par limite des 10 secondes imposée par Apple.

Tout d’abord, vous devez ouvrir l’application Messages et d’ajouter le numéro d’un contact dans le champ dédié, de sorte à ce que vous puissiez accéder aux Animojis.

Choisissez ensuite l’Animoji qui vous intéresse le plus pour commencer la vidéo, puis ouvrez le Centre de contrôle pour pouvoir lancer l’enregistrement de l’écran de l’iPhone X. Surtout n’oubliez pas d’activer le microphone à l’aide de 3D Touch pour qu’il enregistre également le son de la chanson sur laquelle vous allez faire le playback.

Il ne vous reste plus qu’à fermer le Centre de contrôle pour retourner directement sur l’app Messages. De là, vous pouvez commencer à jouer avec les Animojis, en passant de l’un à l’autre. En revanche, la source de la chanson devra venir d’un autre appareil (iPhone/iPad/TV…) car l’option d’enregistrement ne permet pas d’enregistrer le son depuis le même iPhone où vous faites le playback .

Petite astuce au passage. L’enregistrement de l’écran commence au bout de 3 secondes, juste le temps de sortir du Centre de contrôle et de commencer votre playback. Il vaut mieux accéder au Centre de contrôle depuis l’app Messages ainsi vous y retournez directement sans passer par l’accueil ou une autre app.

Autre astuce. Vous pouvez mettre l’Animoji en plus gros en glissant la fenêtre vers le haut comme sur notre capture d’écran.

Ensuite, il vous faudra un logiciel de montage pour recadrer seulement la partie de l’animation. C’est pourquoi nous vous avons d’ailleurs dit qu’il était bien de monter la fenêtre pour faciliter le montage (plus d’espace blanc). Vous pouvez notamment utiliser des applications iOS qui permettent de recadrer l’image d’une vidéo (Movie ne le permet pas). Faites une recherche sur l’App Store de « recadrer video » et vous obtiendrez plus résultats, les premiers résultats seront plus que satisfaisants.

Maintenant, il ne vous reste plus qu’à trouver le bonne chanson et laisser court à vos expressions du visage pour avoir une bonne vidéo de Karaoke Animoji à partager.