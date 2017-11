iPhone X : des utilisateurs se plaignent du clavier

Si vous utilisez l’iPhone X, vous aurez alors remarqué que le nouveau clavier iOS avec une mise en page différente de d’habitude. Apple l’a structuré de sorte à ce qu’elle s’accorde avec la nouvelle interface pour une meilleure ergonomie, mais cela ne semble pas satisfaire tout le monde.

Plusieurs utilisateurs se plaignent du nouveau clavier de l’iPhone X et plus précisément du grand espace vide en bas. Apple a probablement opté pour cette interface afin de faciliter l’utilisation des nouveaux gestes et la frappe. Si le clavier était tout en bas de l’écran, la saisir serait moins confortable, et il y aurait plus de risques à faire tomber l’iPhone X en le tenant d’une main à la verticale.

Dans cet espace « vide », il y a juste deux icônes les emojis (globe ou autres) et le microphone, mais beaucoup se demandent pourquoi Apple n’a pas exploité cet espace pour inclure des signes de ponctuation, des chiffres ou peut-être les emojis les plus utilisées.

Sur le web, vous pouvez déjà voir des images qui montrent une solution vraiment intéressante, comme celles-ci :

Reste à savoir si Apple viendra à proposer quelque chose dans ce style ou alors peut-être qu’il compter sur la mise à jour des claviers tiers…