iOS 11.2 : les développeurs peuvent maintenant actualiser les prix des abonnements

Avec l’iOS 11.2 bêta 2, Apple a introduit une nouveauté majeure pour les développeurs qui peuvent désormais définir des prix promotionnelles pour les abonnements intégrés aux applications. Les applications utilisant des abonnements à renouvellement automatique proposeront bientôt des tarifs spéciaux pour les nouveaux clients qui s’abonnent pour la première fois.

Apple explique en détails cette nouveauté comme suit :

« Bientôt, vous pourrez offrir à de nouveaux clients un prix réduit pour vos abonnements auto-renouvellables intégrés à l’application. iOS 11.2 introduit de nouvelles classes (SKProductDiscount et SKProductSubscriptionPeriod) et SKProduct (SubscriptionPeriod et introductoryPrice) pour gérer tous les détails sur la période d’introduction et sur la période de facturation que vous choisissez pour vos abonnements auto-renouvelables. Vous pouvez utiliser ces nouvelles API pour localiser et afficher les informations de prix de lancement proposées aux utilisateurs. Vous pourrez bientôt configurer la tarification de lancement sur la page d’achat au sein d’une application iTunes Connect. »

Si les développeurs ont déjà la possibilité d’offrir des gratuités pour les abonnements intégrés, cette nouvelle fonctionnalité sera un bon moyen d’attirer de nouveaux clients afin qu’ils testent une application à prix réduit. Après, l’abonnement reviendra à un tarif normal, et ils pourront poursuivre ou supprimer leur abonnement.