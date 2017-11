iPhone X de 2018 : un nouveau châssis en acier optimisé pour le rechargement sans fil

Citant des rapports de la chaîne d’approvisionnement d’Apple en Chine, l’analyste de KGI Ming-Chi Kuo estime que l’iPhone X de 2018 sera composé de plus de composants que l’iPhone X actuel. Apple pourrait avoir fait ce choix afin d’améliorer la qualité de la transmission et de la réception des données, précisément pour avoir un rechargement sans fil plus rapide.

D’après KGI, l’iPhone X de 2018 utilisera un châssis renforcé et amélioré en acier inoxydable. Plus précisément, nous aurons deux nouveaux iPhones avec écran OLED et un châssis composé de plusieurs parties en acier inoxydable au lieu des 4 présents sur l’iPhone X de cette année. Avec plus de segments en acier inoxydable, l’iPhone 2018 pourrait offrir une meilleure réception et une meilleure qualité lors de transmission de données.

Ce matériau sera produit par Casetek, qui travaille actuellement sur le nouveau type d’acier inoxydable qu’Apple devrait utiliser sur le prochain iPhone.