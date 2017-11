Comment sauvegarder vos Animojis et les utiliser pour décorer les messages ?

Alors que les Animojis rencontrent un vrai succès dans leur version karaoké, ils peuvent également être utiles pour décorer vos messages et ceux de vos contacts. Vous avez également la possibilité de les sauvegarder dans votre album photo, de sorte à les garder en souvenir ou pour vos prochains messages.

Créer et sauvegarder des Animojis

Avant tout, vous devez créer votre Animoji à l’aide de votre voix et vos expressions faciales depuis l’app Messages de l’iPhone X. Pour cela, vous sélectionnez votre Animoji et appuyez sur le bouton d’enregistrement à droite du personnage. Ensuite, vous pouvez l’envoyer à un contact (peu importe son iPhone/iPad, son iOS, et même s’il est sur Android ou autres, car c’est un format vidéo).

Dès lors que l’Animoji est dans la conversation, vous pouvez faire un appui long dessus ce qui fera apparaître les onglets : copier, enregistrer, De Animoji et Options. Cliquez sur Enregistrer pour le sauvegarder dans votre album photo en format vidéo. Ainsi, vous serez en mesure de le réutiliser plus tard à votre convenance comme toutes vos autres vidéos.

Pour décorer les messages, il suffit de créer vote Animoji, de le maintenir du doigt (après l’enregistrement de votre voix et vos expressions) et de le glisser sur le message souhaité, de la même manière que les autres décorations proposées par l’app Messages (cœur, pouces en haut…).

Maintenant, vous savez comment utiliser pleinement vos nouveaux amis, les Animojis sur votre iPhone X !