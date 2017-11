iPhone X : le plus fragile des iPhone en cas chute !? [Vidéo]

La compagnie d’assurance SquareTrade revient avec une nouvelle vidéo où l’iPhone X a été soumis à des tests de chutes. Le bilan n’est pas en faveur de l’appareil puisqu’il a subi de gros dommages dès la première chute. En tombant sur le côté, SquareTrade note : un écran OLED défectueux, un tactile défaillant, le châssis de l’iPhone X est en partie déboîté et le bord est égratigné. Si la chute se fait de face, le résultat n’est pas mieux : toujours un écran OLED défectueux, Face ID inapte à fonctionner, et le verre de devant est cassé.

Le test de la chute sur le dos et celle de 60 secondes n’ont pas plus un très bon résultat sur l’iPhone X qui ne s’en sort pas indemne. En terme de réparabilité, SquareTrade précise que les nombreuses nappes et la carte-mère désormais plus petite de facilité par la réparation de l’iPhone X.

Au final, ces tests montrent que le verre, ça casse ! Nous n’étions pas au courant. Si vous aussi vous aviez oublié ce paramètre, vous savez maintenant qu’une protection de qualité s’impose, ou alors vous devrez extrêmement faire attention à ce qu’il ne tombe pas. La meilleure solution reste tout de même la première…ou encore une bonne assurance mobile.

Précisons tout de même qu’aucun smartphone, toute marque confondue, n’est ressorti sans dommage de ce genre de tests.