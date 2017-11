Voici notre présentation vidéo de l’iPhone X : Face ID, Animoji et plus encore

Avant la sortie de notre test complet, nous vous proposons une petite vidéo de présentation de l’iPhone X. La version que nous avons testé est l’iPhone X gris sidéral de 256Go.

Dans cette vidéo, nous revenons sur les principales nouveautés, à savoir le nouveau design, la reconnaissance faciale Face ID, les Animojis, les nouvelles gestuelles suite à suppression du bouton d’accueil et de Touch ID, et quelques autres détails.

N’hésitez pas non plus à nous laisser des commentaires, et nous dire ce que vous pensez de l’iPhone X, si vous avez aussi reçu le vôtre.