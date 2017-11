Mais qu’est-il arrivé à cet iPhone X ? [Vidéo]

Quand y en a une, y en a deux ! Après le drop test de l’iPhone X, voici le « Hammer & Knife Scratch Test » du YouTubeur TechRax. Si vous n’avez pas aimé celle d’EverythingApplePro, alors vous allez détesté celle-ci.

Là, il n’y va pas de main morte, et c’est peu de le dire. Âmes sensibles, passez votre chemin, ne visionnez pas cette vidéo. Pour les plus fous d’entre vous, vous allez en prendre plein les yeux. On se demande ce qu’il lui passe par la tête pour s’énerver autant sur son iPhone X tout jute sorti de la boîte. Il n’a même pas eu le temps de faire son premier cycle de charge.

Bien évidemment, les plus énervés se seront ceux qui attendent toujours leur iPhone X, pendant que d’autres les cassent à coup de couteau et de marteau. Rassurez-vous, nous n’avons aucune intention de faire la même chose…quoique ça pourrait faire des vues sur notre chaîne YouTube. 😂