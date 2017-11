Face ID utile aussi pour le remplissage automatique des mots de passe

L’iPhone X en main, nous testons plusieurs choses, et découvrons différentes fonctions au fil des minutes. Face ID étant l’une des principales nouveautés de 2017, nous avons alors voulu voir comment il se comportait avec le remplissage automatique des mots de passe.

Jusqu’ici, Touch ID faisait le boulot, obligeant l’utilisateur à poser son doigt sur le bouton, mais avec Face ID l’expérience est meilleure. Désormais, il suffit d’un regard pour que le mot de passe d’une application ou pour accéder à un site web, soit automatiquement saisi dans le champ texte.

Dès que vous arrivez par exemple ici sur le site d’Apple pour les développeurs, Face ID entre en action immédiatement. Si vous ne regardez pas l’écran, alors le mot de passe ne sera pas ajouté. En revanche, si vous le regardez, vous verrez les trois animations présentes sur nos captures d’écran. La première est une demande, la seconde est une vérification et la troisième valide votre visage pour l’auto-remplissage.

Grâce à cette fonction, il devient plus rapide d’accéder aux apps et aux sites web où votre mot de passe est nécessaire. Plus besoin d’utiliser son doigt, c’est un vrai gain de temps.