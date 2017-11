iPhone X : deux frères auraient réussi à berner Face ID [Vidéo]

Récemment, nous parlions d’un test de Face ID réalisé avec des jumeaux monozygotes. Aujourd’hui, ce sont deux frères Rinat et Salavat Kapot, avec 4 ans de différence, qui seraient parvenus à passer outre la sécurité de Face ID. Le premier est le propriétaire de l’iPhone X, il n’a donc aucun mal à déverrouiller l’appareil.

Ensuite, son frère Salavat a utilisé l’iPhone X en utilisant le code à 6 chiffres pour accéder à l’interface. Et après plusieurs heures d’utilisation et de nombreux échecs, Face ID a appris de son expérience en enregistrant le second visage (non configuré dans Face ID), ce qui lui a finalement permis de déverrouiller l’iPhone X au bout d’un moment à l’aide de Face ID, comme s’il s’agissait du propriétaire.

Face ID is supposed to work only for one person, but somehow we managed to get it working for me and @rinatkhanov. #iPhoneX #FaceID pic.twitter.com/PirUFrxUWz

— Salavat Khanov (@khanov) 3 novembre 2017