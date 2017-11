iFixIt s’est aussi chargé du démontage de l’iPhone X

Après le démontage de l’iPhone X par une équipe chinoise, c’est au tour des réparateurs d’iFixIt de mettre les mains dans les entrailles du numéro 10. Comme prévu, la double-batterie en L est présente, et permet à l’appareil de s’offrir une meilleure autonomie, Apple parle de 2h supplémentaires par rapport à l’iPhone 7.

Démontage de l’iPhone X

Une fois que la double-batterie, la carte mère, et les autres composants ont été retirés châssis, iFixIt tombe sur le module de charge sans fil. Celui-ci n’est accessible que depuis l’intérieur.

Au dos, Apple a fait une découpe sur le châssis où est collé le verre (invisible de l’extérieur) afin que le chargement puisse fonctionner sans encombre.

iFixIt s’est également chargé de déposer les autres éléments comme le double module photo à l’arrière de l’iPhone X, les différentes nappes, le dock Lightning, et tout le reste pour obtenir un appareil totalement mis à nu :

En terme de réparabilité, l’iPhone X obtient la note de 6/10, contre 7/10 pour l’iPhone 7 Plus. La note a légèrement baissé à cause de la difficulté à démonter la vitre arrière. En revanche, le site souligne que le remplacement de l’écran OLED et la double-batterie est assez simple.

Si vous voulez voir le démontage complet de l’iPhone X, rendez-vous sur le site officiel d’iFixIt.