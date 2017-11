San Francisco : 313 iPhone X ont été volés dans un camion UPS en livraison

Si c’est le jour J pour des millions de clients, c’est aussi celui de trois voleurs qui ont attaqué un camion UPS alors qu’il s’apprêtait à livrer un Apple Store à San Francisco. Ils sont repartis avec pas moins de 313 iPhone X, soit un butin estimé à 370 000 dollars.

Selon le rapport, le trois hommes circulaient à bord d’une fourgonnette blanche Dodge avant de faire irruption dans un camion UPS garé à l’extérieur du magasin. Le camion livrait 313 iPhone X au magasin mais les braqueurs ont réussi à s’en emparer bien que le chauffeur d’UPS dit avoir fermé son camion après le stationnement. Le concierge a vu les voleurs prendre les téléphones et a pu prendre une photo.

La police de San Francisco estime que la valeur des appareils est d’environ 370 000 $. Pour l’heure, elle est toujours à la recherche des suspects.

Dans tous les cas, ces iPhone X ne pourront pas être activés. Apple dispose des numéros de série ce qui lui permettrait de les bloquer rapidement. En revanche, les voleurs les vendront tout de même à un prix plus bas, en se gardant bien de dire qu’ils ont été volés. Et les pauvres clients auront la mauvaise surprise lorsqu’ils tenteront d’activer leur iPhone X, et auront peut-être même la visite de la police qui récupèrera les appareils dans le même temps.

Pour les clients de l’Apple Store San Francisco, CNET cite une personne qui connaît bien le sujet laquelle explique qu’ils pourront récupérer leur iPhone X pré-commandé en temps et en heure, ce qui risque de ne pas être le cas pour ceux qui viennent sans rendez-vous.