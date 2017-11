Apple annonce ses résultats financiers du T4 2017

Comme prévu, Apple propose ce soir un rapport long comme le bras sur ses résultats financiers pour le quatrième de son année fiscale 2017. La firme revient sur les ventes d’iPhone, iPad, Mac, les revenus générés par ses services et les autres produits.

La firme nous apprend ainsi que son chiffre d’affaires a atteint les 52,6 milliards de dollars, soit une hausse de 12% par rapport à l’an dernier à la même période. En terme de bénéfice net, Apple annonce la coquette somme de 10,7 milliards de dollars, une belle hausse de 19% (soit 2,07 dollars par action AAPL).

Voici les chiffres en détail :

Le chiffre d’affaires : 52,6 milliards de dollars, soit +12%

Une marge de 37,9%

iPhone : 46,7 millions d’exemplaires, soit +2,61% par rapport à la même période en 2016

: 46,7 millions d’exemplaires, soit par rapport à la même période en 2016 iPad : 10,3 millions d’exemplaires, soit +11%

: 10,3 millions d’exemplaires, soit Mac : 5,4 millions d’exemplaires, soit +10%

: 5,4 millions d’exemplaires, soit Services (Apple Music, iCloud…) : 8,5 milliards de dollars générés, soit +34%

Autres produits ( Apple TV , Apple Watch , accessoires Beats, iPod et accessoires) : 3,2 milliards de dollars générés, soit +36%

Au final, les estimations n’étaient pas assez optimistes puisque la firme de Cupertino les a largement dépassé (+12%). Malheureusement, Apple ne fait toujours aucune distinction lorsqu’elle dévoile le nombre d’iPhone vendus. On ne peut donc pas savoir où se placent les iPhone 8 et 8 Plus, ils sont inclus dans les 46,7 millions unités écoulées durant ce trimestre. Néanmoins, les ventes en hausse de +2,61% montrent qu’Apple a encore réussi à dépasser les estimations.

Quant à l’iPad, ce trimestre se veut plus que convaincant avec une hausse des ventes de +11,15% par rapport à 2016. Apple peut en effet être fière de sa gamme iPad Pro qui offre véritablement de belles performances. Mais c’est un peu moins que les +15% du trimestre précédent. Idem pour la gamme Mac qui elle aussi connait une belle évolution avec +10% et 5,3 millions de machines écoulées sur ce trimestre.

Les services incluant Apple Music, iCloud, App Store…, a engrangé la très belle part en hausse de +34%. Apple signe là une nouvelle fois une belle progression, un CA de 8,5 milliards de dollars.

Les autres produits ne sont pas en reste, loin de là, dont la hausse atteint les +36% et un CA de 3,2 milliards de dollars. Les AirPods, la nouvelle Apple TV 4K, et l’Apple Watch Series 3 et les produits Beats semblent avoir rencontré leur public.

Maintenant, Apple souhaite se hisser encore plus haut avec un objectif situé entre 84 et 87 milliards de dollars de chiffres d’affaires pour le premier trimestre son année fiscale 2018.