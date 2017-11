iPhone X : les files d’attente sont déjà bien grandes devant les Apple Store

À l’approche du lancement officiel de l’iPhone X, les gens commencent à se regrouper devant les Apple Store à travers le monde au point de former des files d’attente de plus en plus importantes au fil des heures.

Tous les clients vont tenter leur chance pour repartir avec l’iPhone X dès demain, mais il n’y en aura certainement pas pour tout le monde. Cela ne semble d’ailleurs pas leur faire peur de devoir attendre aussi longtemps dehors.

Ainsi, on constate que plusieurs centaines de personnes (200 à 300) sont sur le qui-vive devant l’Apple Store d’Osaka :

Même chose du côté de Singapour à l’Apple Store d’Orchard Road :

Juste au cas où vous ne seriez pas au courant, Apple a prévenu récemment qu’aucun stock sera disponible demain en boutique. En clair, il est inutile de vous y rendre si vous aviez dans l’idée d’acheter un iPhone X, et encore mois d’y faire la queue. Le mieux reste de tenter votre chance dans les boutiques des opérateurs, et encore il n’est pas certain que vous en trouviez.