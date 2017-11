Nouveaux jeux iOS : FINAL FANTASY DIMENSIONS II, Runic Rampage, Abi et plus

En ce jeudi 2 novembre, les développeurs et les éditeurs proposent une nouvelle fournée de nouveaux jeux pour iPhone et iPad. Parmi ces titres, on retrouve FINAL FANTASY DIMENSIONS II, Runic Rampage, Abi et plus.

The Fingermaze Game

The Fingermaze Game : 2,29€

The Fingermaze Game est un jeu mobile exclusif, qui a adapté toutes les caractéristiques uniques d’un téléphone mobile dans une expérience audacieuse pleine d’action et de situations passionnantes.

Roly Poly Monsters

Roly Poly Monsters : Gratuit

Découvre la suite sanglante du célèbre jeu internet aux plus de 50 millions de parties. Le jeu est cruellement simple… ou devrions-nous dire simple et cruel ?

Far Tin Bandits

Far Tin Bandits : 1,09€

The Far Tin Bandits est un jeu de tir complètement nouveau rempli d’action et amusant !

Peregrin

Peregrin : 4,49€

Peregrin est un jeu d’aventure et de puzzles alliant des éléments mythologiques, fantastiques et de la science-fiction. L’histoire de Peregrin relate de manière poignante la lutte pour surmonter le concept de perte à la fois personnelle et collective, dans une réalisation sublime empreinte d’une touche mystique unique. Prends le contrôle d’Abi qui quitte sa tribu de survivants pour se lancer dans une aventure épique dans les terres abandonnées de l’abîme. Découvre d’étranges monolithes et de mystérieux objets révélant les secrets de ces terres déchues.

Abi

Abi : 3,49€

Un jour, dans un lointain futur, le robot ménager obsolète Abi rencontre DD, un robot industriel qui hibernait. Ensemble, ils s’échappent de l’entrepôt qui est devenu leur tombe. Une fois sortis, ils apprennent que les humains ont mystérieusement disparu de la surface de la Terre. Où sont-ils passés et comment ont-ils pu disparaître ? C’est à vous, Abi et DD de le découvrir.

STRAIN TACTICS

STRAIN TACTICS : 6,99€

Strain Tactics est un ARPG tactique en temps réel qui emmène les joueurs dans un futur cyberpunk, apocalyptique, où le monde a été envahi par une souche extraterrestre contagieuse. Avec 80 personnages jouables et plus de 150 objets et armes uniques, le jeu met au défi les joueurs de vaincre les ennemis en commandant des équipes au sol personnalisables. Les joueurs peuvent se livrer à une variété de scénarios sur plus de 30 cartes différentes, et la mécanique de style bac à sable permet aux utilisateurs d’approcher les cartes en fonction de leur style de jeu.

The Memoranda

The Memoranda : 5,49€

Memoranda est un jeu sur ce qui s’efface de la mémoire et sur le fait de disparaître de celle des autres ! Un jeu d’aventure de type « pointer et cliquer » aux notes surréalistes dans lequel la protagoniste, une jeune femme, se rend compte petit à petit qu’elle oublie son nom. Souffre-t-elle d’amnésie ou d’autres causes expliquent-elles ces étranges circonstances ?

Ruya

Ruya : 1,09€

Un jeu prônant la tranquilité à travers l’art de faire correspondre des personnages mignons, issus du monde des rêves de Ruya. Découvrez des paysages surréalistes, parez-vous de fleurs et méditez. Une expérience minimaliste apaisante, remplie d’interactions agréables et de jolies combinaisons de couleurs qui vous placeront dans un état d’harmonie.

FINAL FANTASY DIMENSIONS II

FINAL FANTASY DIMENSIONS II : 16,99€

L’histoire se passe sur le continent oriental d’Ajima et le continent occidental de Westa. Un grand désastre causé par l’erreur humaine détruit la civilisation de la magie qui a prospéré pendant l’ère antique et divise le monde en est et en ouest, inaugurant une longue période de conflit entre les deux. Un jeune garçon nommé Morrow qui vit à Navos, une petite île au centre du monde, se perd en écoutant les récits des voyages de Wrieg, un aventurier de l’Ouest.

Sonic Forces: Speed Battle

Sonic Forces: Speed Battle : Gratuit

SONIC, le plus célèbre des hérissons, est de retour ! COUREZ et AFFRONTEZ de vrais joueurs du monde entier. Découvrez qui est le MAÎTRE DE LA VITESSE ! SPRINTEZ, ESQUIVEZ, ATTAQUEZ et POSEZ DES PIÈGES dans un jeu MULTIJOUEUR aussi SIMPLE qu’AMUSANT. Téléchargez le jeu et lancez-vous dans la course dès MAINTENANT !

Runic Rampage

Runic Rampage : 4,49€

Affûtez votre hache et équipez votre marteau – Runic Rampage est l’aventure d’action brutale que tous les nains attendaient. Maitrisez des combos redoutables et étudiez de puissants sorts pour vaincre des hordes d’ennemis impitoyables dans d’intenses combats de mêlée.

Pocket Build

Pocket Build : 4,49€

Avez-vous déjà voulu créer votre propre petit monde fantastique ? Une ferme, une sorte de château, ou juste une ville fantastique ? Pocket Build est un jeu de monde ouvert où vous pouvez construire sans limites ni restrictions. Construis ce que tu veux, quand tu veux, comme tu veux. Les possibilités sont infinies !

goosebumps!

goosebumps! : Gratuit

Attention !! Ce jeu est un jeu très effrayant! Trouver une boîte à musique dans l’obscurité. N’oubliez pas de porter vos écouteurs. Restez concentré sur ce que vous entendez dans vos écouteurs ! Si vous entendez un son venant de la gauche, il y a quelque chose sur votre gauche. Pouvez-vous trouver une boîte à musique parmi de nombreux fantômes ? Si vous ne vous concentrez pas sur ce champ surnaturel et mystérieux, vous aurez du mal à survivre…