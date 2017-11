Face ID est moins rapide que Touch ID…mais plus pratique

Face ID continue de diviser, et encore plus depuis la publication des premiers tests américains de l’iPhone X. Si la plupart s’accordent à dire que Face ID est pratique, rapide et précis, Tom’s Guide a trouvé la reconnaissance faciale un peu plus lente que le capteur Touch ID.

Avec son chronomètre en main, le journaliste prouve ses dires avec un résultat d’une 1,2 seconde pour déverrouiller l’appareil. Ajoutez à cela 0,4 seconde en plus pour glisser l’écran verrouillé vers le haut afin d’accéder à l’écran d’accueil, soit un total d’une 1,8 seconde. Il explique que la même expérience avec Touch ID sur son iPhone 7 Plus a été clôturé environ à 0,91 seconde, soit moitié moins de temps qu’avec Face ID.

Si Face ID est incontestablement plus lent que Touch ID, il dépend aussi de la rapidité de l’utilisateur a effectué cette manipulation. Il est possible de réduire le temps à 1,5 seconde si l’utilisateur glisse l’écran verrouillé en même temps que Face ID fasse son job de reconnaissance du visage.

Mais Face ID peut aussi être plus pratique par moment. Matthew Panzarino de Techcrunch a publié une courte vidéo comparative des deux systèmes. Alors que Touch ID bloque l’ouverture d’une notification depuis l’écran verrouillé, Face ID permet au contraire à l’utilisateur d’accéder à l’app associée sans même se soucier du déverrouillage de l’écran puisque celui-ci se fait automatiquement quand le visage est face caméra.

