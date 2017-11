iPhone X : Apple fait la lumière sur les meilleures critiques

Alors que nous attendons toujours l’iPhone X pour ce vendredi 3 novembre, les premiers tests officiels américains sont tombés hier. Apple avait en effet fourni à plusieurs rédactions un iPhone X 24h avant afin de donner leurs premières impressions.

Aujourd’hui, le géant américain n’a pas manqué l’occasion de rassembler les plus belles critiques sur son iPhone des 10 ans :

« Après avoir testé l’iPhone X, les critiques du monde entier donnent leurs impressions sur son superbe écran Super Retina de 5,8 pouces, son appareil photo TrueDepth, sur Face ID et les Animojis. Lisez ce qu’ils disent sur l’avenir du smartphone. »

Mashable : « L’iPhone X d’Apple est le début de quelque chose de nouveau. Tout l’iPhone X sert de feuille de route pour les futurs iPhones. »

BuzzFeed : « L’identification du visage a fonctionné comme promis : avec des lunettes de soleil, sans lunettes de soleil, avec mes cheveux vers le haut, vers le bas, la nuit dans l’obscurité, ou durant la journée. »

Creative Live Blog : « L’affichage OLED est incroyablement bon. Le contraste est différent de tout ce que j’ai jamais vu. Et l’écran bord à bord est magnifique. Il humanise en quelque sorte encore plus l’appareil. J’ai l’impression de tenir mes photos et vidéos … pas un appareil sur lequel les voir. »

Le Wall Street Journal : « L’identification du visage est sûre, rapide, fiable et très facile à utiliser. Mais même si c’est Halloween, vous aurez des ennuis si vous essayez de vous cloner vous-même. »

CNET : « Après 10 heures dans les rues de San Francisco, principalement dans et autour de Fisherman’s Wharf, j’ai été impressionné par la façon dont le Mode Portrait a transformé le selfie de tous les jours en une photo respectable et élégante. »

The Evening Standard : « La mise en œuvre de la caméra par Apple est parfaite et les Animoji sont fantastiques. »

TechCrunch : « Ce que je peux vous dire c’est que [Animoji] est mignon et super marrant. La façon dont la caméra est capable de suivre et de cartographier avec précision votre visage, la physique des modèles et le plaisir de porter un masque se combinent pour créer quelque chose d’amusant. »

Clairement, Apple a pris les meilleurs avis de certains journalistes triés sur le volet pour faire un joli de pub à son iPhone X. Nous verrons si notre test arrivera aux mêmes conclusions…Rendez-vous vendredi !