IKEA TRÅDFRI : les ampoules IKEA sont enfin compatibles HomeKit

Bonne nouvelle pour les utilisateurs HomeKit et les ampoules IKEA. L’application IKEA TRÅDFRI permet désormais de profiter pleinement des ampoules connectées Trådfri, qui rencontraient jusqu’ici un problème.

Le fabricant propose en effet une nouvelle mise à jour de son application en version 2.0 où il est confirmé que le support HomeKit est parfaitement actif. Dans le détail, il est question de l’intégration de « HomeKit pour la commande vocale de tes luminaires avec Siri », à l’instar d’Amazon Alexa, et prise en charge des ampoules couleur et à spectre blanc, des ampoules lustre blanc chaud E14 et blanc chaud GU10.

Si vous est équipés de ces ampoules compatibles HomeKit, vous ne devriez normalement plus avoir de problèmes pour les allumer même vocalement à l’aide de Siri. Dans le cas contraire, faites-le nous savoir dans les commentaires, et expliquez-nous en détail les problèmes rencontrés.

« À l’aide de la télécommande ou de l’appli, varie, éteins ou allume la lumière, ou encore, bascule d’un éclairage chaud à froid. »

› Télécharger IKEA TRÅDFRI gratuitement sur l’App Store